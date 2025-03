دولي بارتون تكرم زوجها الراحل بطريقة مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - كرمت النجمة العالمية دوللي بارتون، زوجها الراحل كارل دين، بطريقة ملفتة، مخلدة ذكراه بإصدار أغنية جديدة.



وأطلقت بارتون أغنية بعنوان "If You Hadn’t Been There"، وذلك بعد ثلاثة أيام من وفاة زوجها عن عمر يناهز 82 عاماً.

وشاركت بارتون متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، صورة كشفت فيها عن إصدارها للأغنية، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "وقعت أنا وكارل في الحب عندما كان عمري 18 عاماً وكان عمره 23 عاماً، وقصتنا مثل كل قصص الحب العظيمة تعيش في ذاكرتنا وفي هذه الأغنية التي أهديها له".