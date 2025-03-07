هدى حسين تعتذر من محبيها لهـ ـذه الأسباب!

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة هدى حسين، متابعيها عرب صفحتها الرسمية، مقطع فيديو اعتذرت فيه منهم عن غيابها عنهم، شارحة الأسباب وراء ذلك.
وكشفت هدى حسين أن السبب وراء غيابها، هو انشغالها بتصوير مسلسلها القادم بعنوان "الصحبة الحلوة".
وتحدثت عن المسلسل، قائلة إنه مكون من عشر حلقات، وإنها تعمل فيه مع ممثلين جدد، واصفة عملها معهم بـ"الشغل الحلو".
وتابعت هدى حسين أن المسلسل "دمّه خفيف وجميل"، وأنها ستنتهي بعد أسبوع من التصوير، معربة عن إشتياقها لجمهورها.
"الصحبة الحلوة" تأليف عبدالله الحسيني وعبدالعزيز السبيعي، وإخراج محمد دحام الشمري.
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