نسليهان أتاغول بطلة “إبنة السفير” تستقبل مولودها الأوّل

إستقبلت الممثّلة التّركيّة نسليهان أتاغول وزوجها الممثّل التّركيّ قادير دوغلو مولودهما الأوّل. وأعلنت صحف تركيّة الخبر السّار لجمهور نسليهان أتاغول وقادير دوغلو إذ أشارت التّقارير أنّ الأمّ والطفل في صحّة جيّدة. لم يكشف الثّنائيّ حتّى اللحظة عن اسم الطّفل. تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا نذكر أنّ نسليهان أتاغول أعلنت انسحابها من المسلسل التّاريخيّ “الحبّ في أيّام الاحتلال” بسبب حملها الذي جاء بعد ثلاثة أسابيع من احتفالها بالذّكرى الثّامنة لزواجها من الممثّل قادير دوغلو ضمن أجواء رومنسيّة مميّزة، إذ زوّدت بطلة “إبنة السّفير”، المتابعين عبر إنستغرام، بمجموعة صور حميمة جمعتها بزوجها، إضافة إلى صور عفويّة من مناسبات مختلفة. وعلّقت “نحن بخير يا عزيزي، فلنكمل”.

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