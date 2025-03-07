بعد ظهور خاص، آية سماحة توجّه رسالة الى أبطال “أشغال شقة جدًا”

نشرت الممثلة آية سماحة كواليس مسلسل “أشغال شقة جداً” على حسابها عبر موقع انستغرام، وذلك بعد مشاركتها كضيفة شرف في الحلقة السابعة من العمل، حيث وجّهت رسالة إلى أبطال العمل بالقول: “تسلم ايدكم ودايما عامر”.

وظهرت آية سماحة كعاملة منزلية جديدة تدعى سماح في منزل الدكتور حمدي (هشام ماجد) وزوجته ياسمين (أسماء جلال) وذلك بعد ما تخلصوا من العاملة السابقة القديمة (دنيا ماهر)، وكشفت الأحداث عن هوس سماح بالدجل والشعوذة وزيارة العرافين والاعتقاد في قراءة الفنجان.

وأقدمت سماح (آية سماحة) خلال الحلقة على منج أبناء حمدي ياسمين حجاب لحفظهم من العين، إلا أن حمدي ينزعج من هذا التصرّف ويطالبها بعدم تكرار ذلك الأمر مرة ثانية.

يذكر أن آية سماحة تشارك في دراما رمضان ٢٠٢٥ بمسلسل “الكابتن” بطولة أكرم حسني، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا وخالد كمال وإسماعيل فرغلي وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكري.

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تدور أحداث المسلسل حول حسام عز الدين كابتن طيار، والذي يرتكب خطأ غير مقصود في احدى رحلاته الجوية، يؤدي لسقوط الطائرة، ويكون هو الناجي الوحيد من الحادث، لكن يفاجأ بعدها بظهور أرواح بعض الركاب ويطلبون منه مساعدتهم على إتمام بعض المهام التي لم يتمكنوا من إنجازها قبل وفاتهم، ويُشكلون عليه ضغطًا كبيرًا حتى يقوم بتنفيذها.