سبب محاولة انتحار أليك بالدوين: حقيقة تُكشف لأول مرّة

يشارك أليك بالدوين وزوجته هيلاريا في بطولة مسلسل جديد بعنوان “The Baldwins”، إذ أعلنت هيلاريا عن أخبار صادمة تتعلّق بزوجها في الحلقة الثّانية.

اشتهر الممثّل، البالغ من العمر ستّة وستّين عامًا، بالتّورّط في إطلاق نار مأسوي في موقع تصوير فيلم “Rust” في عام ٢٠٢١ الذي أدّى إلى مقتل مصوّرة السّينما هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.

الآن، كشفت هيلاريا أنّ أليك كان مضطربًا للغاية بسبب المحنة بحيث أنّه فكر في الانتحار.

“لقد وُجدت هذه الرسائل المكتوبة بيننا في اليوم التّالي”، تقول هيلاريا لصديق في المشهد في إشارة إلى اليوم التّالي لإطلاق النّار الذي حدث في موقع التّصوير. “قال إنّه يريد أن يقتل نفسه.”

ثمّ تحدّثت هيلاريا في مقابلة على غرار الاعترافات مضيفة أنّ أليك يشعر بالذّنب بشأن الحادث الذي شهد إطلاق النار من مسدّس كان يحمله أثناء خروجه من التّدريب.

“إنّه يعاني ذنب النّاجي”، قالت هيلاريا. “أنت متورّط في شيء لا يمكن أحدًّ أن يتخيّله”. “لقد أثّر هذا في صحّته الجسديّة وصحّته العقليّة بشكل كبير. ففي السّنوات القليلة الماضية، بدأ فجأة يعاني مشاكل في القلب. وقد دخل المستشفى عدّة مرّات”.

وأشارت هيلاريا أيضًا إلى أنّ أليك لا يزال يعاني اضطرابًا ما بعد الصّدمة.

“إنّه أمر صعب في بعض الأحيان. ولكن كما تعلم، نأمل أن نكون في أصعب مرحلة، ولكن في نهايتها.”

وكانت وُجّهت إلى بالدوين تهمة القتل غير المتعمّد، على الرّغم من رفض القضيّة في يوليو ٢٠٢٤ بعد أن تقرّر أنّ يحجب المدّعون الأدلّة التي كان من الممكن أن تكون مفيدة في الدّفاع عن النّجم.

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لقد صرّح دائمًا أنّه لم يسحب الزّناد الذي أطلق النّار على “هاتشينز” وأنّه لم يكن يعلم أن المسدّس كان محمّلًا برصاص حيّ.