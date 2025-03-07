وتقابل حبيب الحلقة 6.. ياسمين عبد العزيز تفاجىء خالد سليم ونيكول سابا

وفاة نهى زوجة فارس

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كاريمان وفرح تحاولان التقرب من فارس

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مارس 2025 01:20 مساءً - شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "" العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة والتي ستكون فاصلة في خط سير الحلقات المقبلة، حيث بدأت الحلقة بصدمة ليل () من كذب زوجها يوسف () عليها وتأكدها من خيانته لها وتصر على مغادرة المنزل خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف التي أثارت الشك عندها.ظرف طارئ أجبر ليل على عدم ترك المنزل ألا وهو ترك فارس () ابنه ادم لها بسبب ذهابه إلى المستشفى للاطمئنان على حالة زوجته نهى (ندا موسى) التي أصبحت سيئة جداً، وعند عودة زوجها يوسف ترفض مقابلته والتحدث معه، ليصل إلى العائلة خبر وفاة نهى في المستشفى ويؤجل كل شيء بخصوص يوسف وليل، وأصبح على الكل أن يكون جاهز للعزاء والوقوف بجانب فارس.يمكنكِ قراءة.. هذا هو سبب اختيار ياسمين عبد العزيز للفستان الاحمر في بوسترات مسلسلاتهاوتوالت الأحداث المشوقة حيث تعرضت ليل للإجهاض لينجح مخطط حماتها إجلال () وابنها يوسف الذين خططا للتخلص من الجنين لأن وجوده سيتسبب في عرقلة صفقة تجارية تجهز لها الشركة بمساعدة رقية العسكرى (نيكول سابا) المتزوجة من يوسف والتي تضخ أموال في الشركة ولم يتم الوقوف أمام ما حدث خاصة وأن العائلة تتلقى عزاء نهى.وكشف عزاء عائلة أبو العزم عن وجود رقية العسكري وشقيقتها كاريمان () التي تضع عينها على فارس وتريد التقرب منه والارتباط به، ونفس الأمر بالنسبة إلى فرح () شقيقة ليل، المتواجدة هي الأخرى وتحاول بدورها الاقتراب أكثر من فارس نظراً لوجود مشاعر حب تجاهه وأصبحت الفرصة سانحة لها بعد وفاة زوجته ووجود ابنه معه.عادت الأمور لطبيعتها بين ليل ويوسف بعدما أقسم الأخير على المصحف بعدم خيانته لها، وأخبرها أنه سيسافر إلى بورسعيد في مهمة عمل، ولكنه بمجرد خروجه راقبته واستطاعت ليل ضبطه أثناء تواجده مع رقية العسكري في منزلها، لتؤكد الشكوك التي راودتها طوال الفترة الماضية، حيث كانت تشعر بخيانة زوجها لها بسبب تصرفاته الأخيرة وكذلك كذبه عليها الذي تأكدت منه.إقرئي أيضاً.. مؤلف وتقابل حبيب: مسلسلي مظلوم في منافسات رمضان 2025مسلسل "" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمدالخبيري وإنتاج شركة سينرجي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».