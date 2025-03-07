أحلام تشيد بالممثلة السعودية عائشة كاي في شارع الأعشى.. والأخيرة ترد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مارس 2025 01:20 مساءً - خطفت الممثلة السعودية عائشة كاي الأنظار بأدائها المميز في مسلسل "شارع الأعشى" الذي يعرض خلال موسم دراما رمضان 2025 عبر قنوات MBC ومنصة شاهد.

المطربة أحلام أشادت بأداء عائشة كاي في المسلسل، من خلال إعادة نشرها لتغريدة الكاتبة السعودية د. وفاء الرشيد التي جاء فيها: "الممثلة السعودية الكندية عائشة كاي وجه جميل يشبه الكثير ممن هن حولي، أداء تلقائي حقيقي وقريب للقلب، حضور واثق وغير مبالغ فيه..حضور يشبه حضور النجوم الكبار. تستحق الدعم والتشجيع كوجه سعودي فني محترم".

أحلام تشيد بعائشة كاي

أحلام بدورها قامت بإعادة نشر التغريدة، وعلقت عليها قائلة: "صحيح كلامك د.وفاء، أنا كنت أتكلم عنها البارح ودخلت وعملت سيرچ وتمثيلها رائع وحقيقي، بل انتظر دورها في المسلسل، نعم تستحق الدعم والتشجيع".

عائشة كاي ترد

عائشة كاي علقت على دعم النجمة أحلام لها عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها عبر إنستقرام قائلة: "صوتها رافقني بامتداد الرحلة، معه أتذكر وين كنت وكيف كنت أحس. التمرد، الحب، الفقد، القوة، الأمل.. باغتتني الذكريات كلها بلحظة لما قريت كلامها. شكراً أحلام".

عائشة كاي ترد على أحلام - الصورة من حسابها في ستوري إنستقرام

مشوار عائشة كاي الفني

عائشة كاي هي ممثلة وكاتبة سعودية كندية، حازت درجة الماجستير في مجال الكتابة، وشاركت بالعديد من الأدوار الرئيسة والثانوية في مسلسلات وأفلام قصيرة، لكن الدور الأبرز كان في الفيلم الكندي "طريق الياسمين"، الذي عرض العام 2020، إذ جرى ترشيحها لثلاث جوائز.

ومن الأعمال البارزة التي أبدعت بها فيلم "ذاكرة الشمال"، الذي سلط الضوء على أزمة حرب الخليج، ليروي ذكريات الحرب وآثارها في الداخل السعودي بوجهات نظر مختلفة.

وحصدت عائشة العام الماضي 2024 جائزة "أفضل ممثلة" في فئة الأفلام القصيرة من المنظمة الكندية Reelworld Screen Institute، وذلك عن دورها في فيلم Hatch.

قصة مسلسل "شارع الأعشى"

مسلسل "شارع الأعشى"، مأخوذ عن رواية "غراميات شارع الأعشى" للكاتبة السعودية بدرية البشر، والتي صُدرت عام 2013 عن إحدى دور النشر في لندن، ودخلت في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2014، المعروفة باسم "جائزة بوكر العربية".

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أبطال المسلسل

مسلسل " شارع الأعشى" يضم مجموعة كبيرة من نجوم المملكة العربية السعودية، أبرزهم على إلهام علي، ريم الحبيب،تركي اليوسف، خالد صقر، عبد الرحمن بن نافع، وآلا سالم، براء العالم، وعائشة كاي وغيرهم، وسيناريو وحوار منال العويبل، بمشاركة الكاتب التركي Özlem Yücel، والإخراج للتركي أحمد كاتيكسيز، ومن المُقرر عرضه حصريًا عبر منصة "شاهد".

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