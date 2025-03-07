الملكة رانيا بإطلالة رمضانية مميزة بألوان زاهية

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الملكة رانيا العبد الله، بإطلالة رمضانية أنيقة، وذلك خلال مشاركتها الأخيرة في إفطار، مع سيدات من مدينة العقبة.



ارتدت الملكة رانيا ثوباً تقليدياً باللون الزهري الفاتح، جاء بتصميم راقٍ ومميز، وبتطريزات ذهبية عند الصدر، كما جاء محدد الخصر بحزام عريض مطرز باللون الذهبي.

وأكملت الملكة رانيا إطلالتها بحقيبة صغيرة باللون البرغندي، والتي عكست ذوقها في تنسيق الألوان.

ومن الناحية الجمالية، تركت الملكة رانيا شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة ناعمة، وطبقت مكياجاً بألوان وردية فاتحة، أبرزت ملامح وجهها بطريقة ناعمة.