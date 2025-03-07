محمد سامي بتصريح ملفت: "أي حد إختلفت معاه فاشل"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث المخرج والمؤلف المصري محمد سامي عن خلافاته مع الممثلين والفنانين مطلقاً تصريحاً ملفت.



وقال محمد سامي: "أنا أي حد اختلفت معاه بليد وفاشل لأن أنا بقدس الشاطر".

وأكمل: "الناس اللي اشتغلوا معايا يا ناس بتحبني جدا يا ناس مبتحبنيش خالص، اسألوا أنت بتحب محمد سامي؟ يقولك جدا دا جميل وذوق ومحترم وظريف وفنان الشخص دا شاطر، لو قال محمد سامي دا ابن كذا دا بليد وفاشل، أنا لا أقبل الفشل على الإطلاق، أنا أي حد اختلفت معاه بليد وفاشل لأن أنا بقدس الشاطر. في أشخاص بليده يجي متأخر ومش حافظ ومش عامل شغله وبيفتي، بقعد شوية وبعدين مش بقدر، أنا مش ملاك وأنا شخص عندي مشكلة في الانفعال أكيد مش كل خلافاتي دي وأنا حمل وديع، أنا شخص في كل الخلافات اللي عملتها في حياتي كنت صاحب حق فيها ولكن ردود أفعالي عليها كانت بتغلطني أنا شخص لما بتعصب صعب السيطرة عليا، أنا ببقى في موقف لو سكت في اللحظة دي كل الناس هتغلط الطرف الآخر لكن ردود أفعالي على الموقف بتنسي أصلا الشخص كان بيعمل إيه ففي الآخر بطلع من الحكاية مظلوم أنا الشخص قليل الأدب اللي اتخانقت وشتمت مع أن لو رجعنا لأصل الحكاية أنا كنت على حق".

وقال محمد سامي خلال لقائه في بودكاست "Behind The Sheen": أنا عايز أنجح، قتيل نجاحي، بحس أي شخص آخر بيعطلني دا عميل ومدسوس وكاره للمنظومة اللي هتنجح وعايز يفشلني، لكن كل الأشخاص اللي شاطرين برجع أتعاون معاهم أكثر من مرة زي تامر حسني وأحمد السقا ومحمد رمضان وأحمد زاهر".