“شراب التوت البري” يواصل النجاح.. موسم رابع قيد التحضير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل المسلسل التركي الشهير “شراب التوت البري” تثبيت مكانته بين الأعمال الدرامية الأكثر نجاحًا في السنوات الأخيرة، حيث بدأ عرضه في أكتوبر 2022 وما زال يحصد نسب مشاهدة مرتفعة، محققًا جماهيرية واسعة.

موسم رابع قادم بعد نجاح متواصل

بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسمان الأول والثاني، انطلق عرض الموسم الثالث منذ أيام، ليُفاجئ الجمهور بإعلان الشركة المنتجة عن بدء التحضير لموسم رابع من المسلسل، والذي سينطلق العمل عليه بعد شهر رمضان.

رغم عدم الكشف عن تفاصيل الموسم الجديد، إلا أن التوقعات تشير إلى إضافة وجوه جديدة كما حدث في المواسم السابقة. ومن المقرر عرض الموسم الرابع في نهاية العام الجاري.

أبطال العمل ورحلة النجاح

يضم المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم باريش كيلتش، سيتار تانريوجين، سيلا تورك أوغلو، إفريم ألاسيا، دوغوكان جونجور، فايزة سيفليك، سيبل تاشجيوغلو، موجدا أوزمان، وسيلين تركمان.

الموسم الثاني بدأ عرضه نهاية عام 2023، بينما امتد عرض معظم حلقاته حتى 2024، محققًا نسب مشاهدة قياسية، حيث احتل المركز الأول بين أكثر الحلقات مشاهدة خلال العام. وقارنه الجمهور بحلقات ختامية لأعمال تركية شهيرة مثل “العشق الممنوع”. أما الموسم الثالث، فقد بدأ في سبتمبر 2024، وما زال يُعرض حتى الآن.

قصة المسلسل وصراعاته الدرامية

تدور أحداث المسلسل حول كيفلجيام، امرأة قوية الشخصية كرّست حياتها لتربية ابنتيها بعد وفاة زوجها. ابنتها الكبرى دوغا، طالبة في كلية طب الأسنان، تقع في حب زميلها فاتح، الذي ينتمي لعائلة مختلفة تمامًا من حيث الثقافة والفكر.

تبدأ الصراعات عندما ترفض عائلة فاتح هذا الزواج، ظنًا منهم أن دوغا لا تناسب مستواهم الاجتماعي. وبينما تعتقد دوغا أن حبها لفاتح سيتجاوز كل العقبات، تكتشف لاحقًا أن الاختلافات بينهما أقوى من مشاعرهما، ما يؤدي إلى الخيانة والانفصال.

رحلة “شراب التوت البري” مستمرة

منذ انطلاقه في 28 أكتوبر 2022، أثبت المسلسل قدرته على الاستمرار والتجدد، ليبقى واحدًا من أنجح الإنتاجات التركية في السنوات الأخيرة، مع استمرار حماس الجمهور لمتابعة تطور أحداثه في المواسم القادمة.