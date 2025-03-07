كم دفعت نتفليكس لهاري وميغان؟ المبلغ الضخم قيد المراجعة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت ميغان ماركل مؤخرًا مسلسلها الجديد على نتفليكس، حيث يظهر زوجها الأمير هاري في عدة مشاهد. وبينما يحقق الثنائي أرباحًا ضخمة من هذا المشروع، إلا أن مستقبلهما مع المنصة لا يزال غير واضح، إذ يقترب عقدهما الضخم من نهايته هذا العام.

عقد بمئة مليون دولار ومصير غير محسوم

في عام 2020، وقع الأمير هاري وميغان ماركل صفقة مع نتفليكس بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات، والتي من المقرر أن تنتهي قريبًا. وعلى الرغم من أن تجديد العقد لا يزال محل شك، إلا أن عرضًا ماليًا مغريًا قد يغير المعادلة.

حتى الآن، أطلق الزوجان أربعة مسلسلات عبر نتفليكس، وكان أبرزها الوثائقي الشهير “هاري وميغان” في عام 2022، الذي جذب ملايين المشاهدات وأثار جدلًا واسعًا. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن مبلغ 100 مليون دولار قد لا يكون كافيًا لتجديد الاتفاق، وسط احتمالات دخول منصات منافسة مثل Apple TV+ وAmazon Prime على الخط، لاستقطاب الثنائي.

مسلسل جديد لميغان ماركل على نتفليكس

حاليًا، تعمل ميغان ماركل على إنتاج مسلسل جديد بعنوان “With Love, Meghan”، والذي يركز على الطبخ، البستنة، والصداقة. المسلسل من إنتاج Archewell وSony Pictures، وإخراج مايكل ستيد، بقيادة ليا هاريتون، وهو مرتبط بعلامتها التجارية American Riviera Orchard.

كان من المفترض إطلاق المسلسل في 15 يناير 2025، لكنه تأجل إلى 4 مارس بسبب حرائق الغابات في كاليفورنيا. ومع بدء الترويج للعمل، تلقت نتفليكس ردود فعل إيجابية من المعجبين، مما قد يرفع من أسهم الثنائي عند التفاوض على عقودهما المستقبلية.

هل ستبقى نتفليكس الخيار الأول؟

مع اقتراب نهاية العقد، تواجه نتفليكس تحديًا كبيرًا إذا رغبت في الاحتفاظ بهاري وميغان، حيث قد تضطر إلى رفع قيمة الصفقة لضمان استمرار التعاون. وفي الوقت نفسه، تراقب المنصات المنافسة المشهد عن كثب، مما يفتح الباب أمام احتمالات صفقة جديدة أكثر ربحية للثنائي الملكي السابق.