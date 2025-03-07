الأمير ويليام يعود إلى مستشفى ميلاد كيت ميدلتون.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: زار الأمير ويليام، صباح اليوم، مستشفى رويال بيركشاير في ريدينج، إنجلترا، حيث وُلدت زوجته كيت ميدلتون في يناير 1982، وهو أيضاً المستشفى الذي شهد وفاة أول ضحية لفيروس كورونا في المملكة المتحدة في مارس 2020. جاءت هذه الزيارة تكريمًا للجهود الطبية المستمرة في مواجهة الجائحة، بعد مرور خمس سنوات على تفشيها.

تكريم ودعم للمؤسسة الخيرية الصحية

حرص الأمير ويليام، البالغ من العمر 42 عامًا، على تقديم الشكر للطاقم الطبي الذي يعمل بلا كلل منذ سنوات، كما كرّم المؤسسة الخيرية الصحية الداعمة للمستشفى، والتي أطلقت نداءً عاجلاً لتلبية احتياجات الموظفين والمتطوعين. وقد نجحت مؤسسة NHS Charities Together، التي يرعاها الأمير، في جمع 200 مليون دولار لدعم المرضى والكوادر الطبية.

خلال زيارته، تجوّل الأمير في أرجاء المستشفى، وشملت جولته المركز الصحي وحديقته، حيث تابع الأنشطة التي تعزز الصحة العقلية والنفسية للموظفين. يُذكر أن آخر زيارة قام بها أمير وأميرة ويلز للمستشفى كانت في ديسمبر 2020، خلال جولة ملكية امتدت لمسافة 1250 ميلًا في أنحاء المملكة المتحدة.

احتفال ملكي باليوم الوطني في ويلز

وفي سياق متصل، خرج الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون مؤخرًا في نزهة ملكية، حيث استقلا القطار العام إلى بونتيبريد في جنوب ويلز، لمشاركة السكان احتفالات اليوم الوطني. فوجئ الجمهور بالظهور غير الرسمي للثنائي، ووثّقا رحلتهما عبر القصص اليومية على إنستغرام.

جاءت هذه الزيارة في وقت تعاني فيه البلدة من آثار العواصف والفيضانات التي اجتاحتها في نوفمبر وديسمبر الماضي، والتي تسببت في خسائر كبيرة للعائلات والشركات.

تجربة ملكية في صناعة الكعك

ضمن جولتهما، زار الأمير ويليام والأميرة كيت السوق المحلي، وتوقفا عند بعض المتاجر لشراء مستلزمات الكعك، قبل أن يشاركا في إعداد العجين وتقطيعه داخل محل حلوى محلي.

مزح الأمير ويليام مع الطاهي المرافق لهما، قائلاً: “سيتعين عليك بيع هذا الكعك بنصف السعر!”

وعلّق الطاهي للصحافة قائلاً: “كان لقاء الأمير والأميرة أشبه بالحلم، لقد كانا أنيقين وودودين ومتواضعين.”

وأضاف أن الأمير ويليام قال إنها المرة الأولى التي يُحضّر فيها الكعك الويلزي، بينما أكدت كيت ميدلتون حبها للخبز وممارستها لهذه الهواية مع أبنائها الثلاثة.

اللقاء مع أصحاب الأعمال المحليين

اختتم الزوجان جولتهما في مقهى Fountain Café، حيث التقيا بمجموعة من أصحاب الأعمال لمناقشة أوضاع السوق المحلي وتأثير الفيضانات الأخيرة، ثم توجها إلى إحدى المناطق الأكثر تضررًا في البلدة، في لفتة دعم لرفع معنويات السكان.