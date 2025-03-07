دينا الشربيني تتحدث عن انفصالها عن حبيبها وتعرضها لجلطة قلبية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة دينا الشربيني عن تفاصيل جديدة حول حياتها الشخصية، مؤكدة أنها انفصلت عن حبيبها الذي أعلنت ارتباطها به في بداية عام 2024. وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش قائلة:

“كنت أعلنت عن دخولي في قصة حب، لكنه لم يكلل بالارتباط الرسمي، ومحصلش نصيب. الشخص ده كان من أحسن الناس اللي قابلتهم في حياتي، حتى لو مش أحسنهم.”

علاقتها الحالية بحبيبها السابق

أكدت دينا الشربيني أنها لا تزال صديقة مقربة لحبيبها السابق، حيث يتحدثان باستمرار، لكنها شددت على أنه لا توجد علاقة عاطفية حاليًا. كما نفت الشائعات التي ربطت حبيبها بمقدم البرنامج أنس بوخش، مشيرة إلى أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

جلطة قلبية بعد وفاة والدها

تحدثت دينا عن الفترة الصعبة التي مرت بها بعد وفاة والدها، حيث كشفت لأول مرة أنها أصيبت بجلطة قلبية، قائلة:

“بعد وفاة والدي، جت لي جلطة، وأول مرة أقول الكلام ده.”

وتعد هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها دينا الشربيني عن هذه الأزمة الصحية التي مرت بها، ما أضفى على حديثها طابعًا صريحًا ومؤثرًا.