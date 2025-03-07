مي سليم في “بداية جديدة”: الأمومة غيّرت حياتي ومسيرتي مليئة بالتحديات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استضاف بودكاست “بداية جديدة” في حلقته السادسة الفنانة مي سليم، حيث تحدثت عن مسيرتها الفنية، وأهم المحطات التي شكلت رحلتها، إلى جانب علاقتها بابنتها، ودور مبادرة “بداية” في تمكين الشباب وتعزيز الوعي المجتمعي.

تمكين الأجيال وتعزيز الوعي

أشادت مي سليم بدور مبادرة “بداية” في تثقيف المجتمع، مؤكدة أهميتها في توفير الدعم والتوجيه للأطفال منذ الصغر، ما يساعدهم على بناء مستقبل أكثر استقرارًا. كما أثنت على دورها في تعزيز الفرص التعليمية والمهنية لتحقيق التنمية المستدامة.

الأمومة نقطة تحول في حياتها

تطرّقت مي سليم خلال اللقاء إلى علاقتها المميزة بابنتها، مشيرة إلى أن الأمومة كانت تحولًا جوهريًا في حياتها، حيث أصبحت ابنتها الداعم الأكبر لها على المستويين الشخصي والمهني.

رحلة فنية مليئة بالتحديات

استعرضت مي سليم أبرز محطاتها الفنية، مشيرة إلى أن بداياتها ساهمت في صقل موهبتها. وتحدثت عن تجربتها في فيلم “الديلر” مع خالد النبوي وأحمد السقا، واصفة إياها بأنها كانت تحديًا كبيرًا ساعدها على النمو والتطور كممثلة. كما أكدت أن أول أعمالها كان بمثابة نقطة تحول حقيقية في مسيرتها.

مواعيد عرض البودكاست والمشاركين المقبلين

يُعرض بودكاست “بداية جديدة” عبر منصة Watch IT يوميًا في 3:15 مساءً، وعلى قناة الحياة في نفس التوقيت، بينما يُبث على القناة الأولى والفضائية المصرية في 6:30 مساءً. ومن المنتظر أن يستضيف في الحلقات المقبلة شخصيات مؤثرة من الفن، الرياضة، ريادة الأعمال، والسياسة.

رؤية المبادرة وأهدافها

يأتي “بودكاست بداية جديدة” ضمن جهود المشروع القومي “مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي تهدف إلى تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم عبر برامج متكاملة تشمل الصحة، التعليم، والثقافة. يشارك في تقديمه الأطفال المصريون الموهوبون آدم وهدان، ريم مصطفى، وسيليا محمد سعد، حيث يوفر منصة تفاعلية تجمع بين الشخصيات المؤثرة، وتتيح لهم مشاركة تجاربهم ورؤاهم حول المستقبل، إلى جانب تقديم نصائح تحفيزية للشباب الطموح.

تسعى المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص، انطلاقًا من إيمانها بأن بناء مستقبل أفضل يبدأ بالاستثمار في الإنسان.