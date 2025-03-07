اعترف بحبه لـ شيرين.. حسام حبيب يقع في فخ “رامز إيلون مصر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عرضت مساء أمس الحلقة السادسة من برنامج “رامز إيلون مصر”، الذي يقدّمه الفنان رامز جلال، وكان حسام حبيب ضيف الحلقة، حيث استقبله رامز بتعليق ساخر قائلًا:

“صاحب أشهر قصة حب توكسيك في الوسط الفني.”

تفاصيل المقلب ورد فعل حسام حبيب

بدأت الحلقة بفكرة البرنامج المعتادة، حيث تم إيهام حسام حبيب بالمشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب، يجمعه مع لجنة تحكيم تضم نوال الزغبي، محمد نور، ورامز جلال.

لاحقًا، يواجه الضيف “الروبوت” الذي ينفّذ المقالب، والذي يتحكم به رامز جلال سرًا. وخلال الحلقة، تعرّض حسام حبيب لسلسلة من المقالب التي أصابته بالذهول.

اعترافه بحب شيرين عبد الوهاب

خلال استجواب ساخر، طرح رامز جلال أسئلة حول علاقته بالفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد الأزمات التي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

فاجأ حسام حبيب الجمهور باعترافه قائلاً:

“ما زلت أحب شيرين عبد الوهاب وأحبها بشكل رومانسي.”

وعندما طالبه رامز بتقديم اعتذار رسمي لها، استجاب حسام ووجّه اعتذارًا علنيًا لشيرين عبد الوهاب أمام الجمهور.

“رامز إيلون مصر” يتصدر المشاهدات

وفقًا لإحصائيات كشفت عنها الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تصدّر “رامز إيلون مصر” قائمة البرامج الأعلى مشاهدة خلال الأيام الأولى من رمضان 2025، بنسبة 74%، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه.

وجاءت المراتب التالية على النحو الآتي:

المركز الثاني: مسلسل “العتاولة 2” بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة بنسبة 71% .

مسلسل بطولة بنسبة . المركز الثالث: الجزء الخامس من مسلسل “المداح” بطولة حمادة هلال بنسبة 65% .

الجزء الخامس من مسلسل بطولة بنسبة . المركز الرابع: مسلسل “سيد الناس” بطولة عمرو سعد بنسبة 41%، في أول تعاون له مع المخرج محمد سعد في الدراما التلفزيونية.

بهذا النجاح، يواصل رامز جلال تصدّر المشهد الرمضاني، محققًا أعلى نسب مشاهدة بين البرامج الترفيهية.