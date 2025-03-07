عمرو يوسف: الترند وهمي.. والإيرادات هي المقياس الحقيقي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان عمرو يوسف ضيفًا على برنامج “أرقام” مع الإعلامية إيناس الشواف عبر راديو إنرجي 92.1، حيث تحدّث عن علاقته بالأرقام وتأثيرها في حياته. وأوضح أنه لا يهتم بالأرقام كثيرًا، مما جعله يختار الدراسة في المجال الأدبي بدلًا من العلمي.

وقال عمرو يوسف: “لا أحدد أهدافي بمراحل عمرية، بل أضع هدفًا أمامي وأسعى لتحقيقه، لأن العمر مجرد رقم في كل ما نقوم به بالحياة.”

أول أجر تقاضاه.. ووجهة نظره في السعادة

كشف عمرو يوسف عن أول أجر حصل عليه في حياته، قائلًا: “كنت في الـ25 من عمري، وأول أجر تقاضيته كان 1000 جنيه.” وأضاف: “المال يجعل الحياة أسهل، لكنه لا يُقاس بالسعادة.”

وعن الأرقام المفضلة لديه، أكد أنه لا يهتم باختيار تواريخ مميزة، لكنه يحرص على تذكر أعياد ميلاد والدته وأفراد عائلته، بينما يقوم بتدوين التواريخ الأخرى لتذكرها.

رأيه في “الترند” وتأثير السوشيال ميديا

تطرّق عمرو يوسف إلى مفهوم “الترند”، معبرًا عن استيائه من الطريقة التي يتم استخدامها بها حاليًا، حيث قال:

“لا أحب كلمة ترند، فقد أصبحت تُستخدم بشكل سيّئ.”

وأضاف أن نجاح أي عمل فني يُقاس بأرقام الإيرادات، وليس بالشائعات حول من هو الأعلى أجرًا أو من يتصدر الترند، معتبرًا أن هذه الأحاديث مجرد أكاذيب، بينما المعيار الحقيقي هو تطوير الفنان لنفسه باستمرار.

كما أشار إلى أن أرقام الجمهور على السوشيال ميديا مهمة، لأنها تعكس القاعدة الجماهيرية، إلى جانب أهمية اختيار توقيت عرض أي عمل لضمان نجاحه.

مشاريعه السينمائية الجديدة

يواصل عمرو يوسف خلال الأيام المقبلة تصوير فيلمه الجديد “درويش”، الذي قطع شوطًا كبيرًا في تصويره، تمهيدًا لعرضه في صيف 2025. الفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال. وتدور أحداثه حول مغامرات محتال ذي شخصية جذابة، يواجه تحديات ومخاطر مثيرة.

كما يستعد لتصوير الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، الذي يأتي بعنوان “أحمد وملك”، ويجمعه مجددًا بالفنانة منة شلبي. الفيلم من تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان، ويأتي بعد 24 عامًا من عرض الجزء الأول، الذي قام ببطولته هاني سلامة، حلا شيحة، وأحمد حلمي، وحقق نجاحًا كبيرًا نقديًا وجماهيريًا.