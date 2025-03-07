إحصائيات رسمية: رامز جلال الأعلى مشاهدة في رمضان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن قائمة البرامج والمسلسلات الأعلى مشاهدة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 2025، وفقًا لإحصائيات أحد المراكز المتخصصة في الأبحاث واستطلاعات الرأي.

“رامز إيلون مصر” يتصدر بفارق كبير

نجح برنامج المقالب “رامز إيلون مصر” للفنان رامز جلال في تحقيق الصدارة، حيث استحوذ على نسبة مشاهدة 74%، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه. جاء في المركز الثاني مسلسل “العتاولة 2″، الذي يجمع النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، محققًا نسبة مشاهدة 71%.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الجزء الخامس من مسلسل “المداح” بطولة حمادة هلال بنسبة 65%، بينما جاء مسلسل “سيد الناس” للفنان عمرو سعد في المركز الرابع بنسبة 41%، في أول تعاون درامي تلفزيوني له مع المخرج محمد سعد.

“مدفع رمضان” يدخل قائمة الأعلى مشاهدة

حقق الجزء الثاني من مسلسل “أشغال شقة” بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، ومصطفى غريب، المركز الخامس بنسبة 36%، تلاه مسلسل “إش إش” بطولة مي عمر بنسبة 34%.

وجاء مسلسل “80 باكو”، الذي يُعد أول بطولة تلفزيونية مطلقة للفنانة هدى المفتي، في المركز السابع بنسبة 32%، بينما حلّ برنامج “مدفع رمضان”، وهو أول تجربة للنجم محمد رمضان في تقديم البرامج، في المركز الثامن بنسبة 30%.

ضيوف “رامز إيلون مصر” يثيرون الجدل

يواصل رامز جلال تقديم مقالبه السنوية، وهذه المرة عبر “رامز إيلون مصر” بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في السعودية، حيث يستضيف نجوم الفن والرياضة والإعلام في مغامرات مليئة بالإثارة والرعب.

من بين الأسماء التي وقعت ضحية رامز هذا الموسم: إلهام شاهين، أحمد فهمي، فيفي عبده، أحمد العوضي، مصطفى أبو سريع، محمد عبد الرحمن، مصطفى غريب، حسام حبيب، حسام حسن، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، ناصر منسي، طاهر محمد طاهر، بالإضافة إلى العديد من النجوم الآخرين.

توقعات بزيادة المشاهدة خلال الأسابيع القادمة

مع استمرار المنافسة بين الأعمال الدرامية والبرامج الترفيهية، يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من التغييرات في ترتيب المشاهدة، خاصة مع تصاعد التفاعل الجماهيري على مواقع التواصل الاجتماعي.