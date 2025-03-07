رهف عبد الله في " أكرم من مين " .. وماذا قالت عن مصير " سر وقدر " ؟

ميرنا وليد - بيروت - تميزت الممثلة رهف عبد الله في التمثيل وتقديم البرامج، وقد لمعت منذ أن كانت ملكة جمال لبنان، هذا اللقب الذي عرّف عليها الجمهور حينها، وتابعت رهف شغفها وأحبها الكثير من المتابعين.
رهف عبد الله حضرت مؤخرا انطلاق الموسم الثاني من برنامج "أكرم من مين" الذي يقدمه الإعلامي والممثل اللبناني وسام حنا عبر شاشة "LBCI"، موقع الخليج 365 تواجد في الإفطار الذي أقيم، وأجرينا لقاء مع رهف تحدثنا فيه عن المناسبة، موعد عرض مسلسل "سر وقدر" من إنتاج إيلي معلوف، وغيرها من المواضيع.
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