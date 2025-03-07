مي عمر تحتفل بتصدر مسلسلي "إش إش" و"سيد الناس"

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية مي عمر بتصدر مسلسلها "إش إش" ومسلسل "سيد الناس" اللذين يعرضان حاليا ضمن موسم دراما رمضان، واللذين أخرجهما زوجها المخرج محمد سامي.

ونشرت مي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، منشور كتبت فيه: "صحيت من النوم على الخبر الجميل ده، مسلسل "إش إش" ومسلسل "سيد الناس" يتصدروا أعلى نسب مشاهدات في "شاهد" على مستوى العالم، عايزة أوضح إن الأرقام دي هي مجموع مشاهدات المسلسلات في كل البلاد على "شاهد"، وبتتجمع وبتظهر التوتال على مستوى العالم".

وأضافت: "العامل المشترك بين العملين هو المخرج محمد سامي، لما يكون مخرج العمل هو محمد سامي، بتبقى عارف إنك هتبقى في الصدارة وهتنجح نجاح كبير بإذن الله".

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