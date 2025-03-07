تيم حسن "33 ضربة كف" و"الحبل عالجرار"

ميرنا وليد - بيروت - في لفتة طريفة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أقدموا على إحتساب عدد "الضربات" التي وجهها الممثل السوري تيم حسن، والذي يجسد دور "مقدم" في السلك العسكري، إلى أعدائه، ليصل العدد إلى "33 ضربة"، وذلك خلال الحلقات السابقة من مسلسل "تحت سابع أرض".



وجاءت هذه الخطوة بعد دخول تيم حسن في العديد من المشاكل وحلها "بصفع" المخالفين للقانون.

وأشار الرواد إلى أن هذا الرقم سيزداد مع الوقت، مستخدمين عبارة "الحبل عالجرار".

وتدور أحداث مسلسل "تحت سابع أرض"، في أحد أحياء دمشق، ويسلط الضوء على الفساد، في ظل الظروف المعيشية الصعبة.