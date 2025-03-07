نيللي كريم تحدث جدلاً مجدداً حول لقب "صوت مصر"

ميرنا وليد - بيروت - أعادت الممثلة المصرية نيللي كريم الجدل حول جدل لقب "صوت مصر" من خلال مشهد في حلقة مسلسلها الرمضاني "إخواتي" حيث كشفت عن رأيها مشيرة الى انها تعتبر ان الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب هي "صوت مصر" .
وظهرت نيللي وهي تطلب من صاحب دار الخياطة نبيل عيسى الذي تعمل لديه أن يعطيها سمّاعات لكي تستطيع ان تستمع الى "صوت مصر"، شيرين عبد الوهاب كونها لا تعرف ان تعمل من دون صوتها. ونشرت نيللي عبر حسابها الخاص من المشهد وكتبت معلقةً عليها: "أصل مبعرفش أشتغل إلا على صوت مصر شيرين عبدالوهاب".
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