ميرنا وليد - بيروت - أعربت الممثلة اللبنانية سينتيا كرم عن سعادتها بالأصداء الإيجابية التي تتلقها عن دورهافي مسلسل "بالدم"، مؤكدة أنها تتابع كل التعليقات التي تتلقها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
ونشرت كرم صورة أرفقتها بتعليق :"أنا عاجزة عن التعبير عن مدى امتناني لكل تعليقاتكم. أنا أقرأها كلها! قلبي مليء بالفرح والامتنان!شكرًا لكم على كل ما تفعلونه من أجلي. أحبكم من أعماق قلبي أنتم عائلتي".
وتلعب كرم دور الفتاة البريئة التي تعمل في عيادة طبية في أحياء نائية وتتعرض للعديد من المواقف الصعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لـ سينتيا كرم رداً على أصداء دورها في مسلسل "بالدم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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