ميرنا وليد - بيروت - أبدعت الكاتبة كلوديا مرشليان في الكثير من الأعمال، ومؤخرا تم تصوير مسلسل من تأليفها يحمل عنوان "مش مهم الإسم"، يتألف من 15 حلقة، وإخراج ليال م.
راجحة، إنتاج الصباح إخوان، ويشارك في بطولته الممثل السوري معتصم النهار، الممثلة الأردنية أندريا طايع، التي اشتهرت بدورها في مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، والممثلين أليكو داوود، أنجو ريحان، وغيرهم.
وقد حضرت كلوديا مرشليان مؤخرا إنطلاق برنامج "أكرم من مين" على شاشة ال بي سي، وأجرى موقع الخليج 365 معها لقاء تحدثنا فيه عن المناسبة وعن مسلسل "مش مهم الإسم".
كانت هذه تفاصيل خبر كلوديا مرشليان تشوّق الجمهور لـ "مش مهم الإسم" وهذا ما قالته عن وسام حنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.