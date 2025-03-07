كلوديا مرشليان تشوّق الجمهور لـ "مش مهم الإسم" وهذا ما قالته عن وسام حنا

ميرنا وليد - بيروت - أبدعت الكاتبة كلوديا مرشليان في الكثير من الأعمال، ومؤخرا تم تصوير مسلسل من تأليفها يحمل عنوان "مش مهم الإسم"، يتألف من 15 حلقة، وإخراج ليال م.

راجحة، إنتاج الصباح إخوان، ويشارك في بطولته الممثل السوري معتصم النهار، الممثلة الأردنية أندريا طايع، التي اشتهرت بدورها في مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، والممثلين أليكو داوود، أنجو ريحان، وغيرهم.

وقد حضرت كلوديا مرشليان مؤخرا إنطلاق برنامج "أكرم من مين" على شاشة ال بي سي، وأجرى موقع الخليج 365 معها لقاء تحدثنا فيه عن المناسبة وعن مسلسل "مش مهم الإسم".