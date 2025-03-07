فنانة شهيرة تنهار بكاءً خلال حديثها عن زواج والدتها من خطيبها- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة المصرية إيناس عز الدين، عن حقيقة زواج والدتها من خطيبها السابق.



وفي التفاصيل سألتها الاعلامية إنجي هشام، خلال حلولها ضيفة عليها في برنامج "أوضة وصالة": "الست اللى خطفت خطيبك واتجوزته تبقى والدتك؟" لترد إيناس باكية: "أنا أسفة إكرامًا لأمي اللى ربتني وتعبت فيا اللي هى جدتي هعتذر عن الإجابة". وأضافت: "بعتذر للناس إني تكلمت من قلبي كده، واعتذر لو كنت موجوعة، وبعتذر لو أي حد اتوجع لوجعي كنت بتمنى أكون ضيفة خفيفة، لكن لأول مرة أكون كتاب مفتوح كده ساعات بنحس إن لو ما اتكلمناش هنموت، وأنا لأول مرة أتكلم في حياتي من قلبي".

وفي بيان لها بعد الحلقة، قالت إيناس إنه طُلب منها قراءة السؤال الموجود على ورقة كتب عليها: "الست اللي خطفت خطيبك واتجوزته وحكيتِ عنها على صفحتك كنتِ تقصدي بيها والدتك؟". وكشفت سبب عدم ردها بشكل صريح على الموضوع: "أنا رديت إكرامًا لأمي التي ربتني وسعت في حياتي، وأمي التي تعبت من أجلنا، ولم أتمكن من الإجابة بشكل مباشر، لأنني لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال".