شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب :حمزة العيلي.. النموذج الأمثل للسهل الممتنع في الأداء والان مع تفاصيل الخبر

عرفت حمزة العيلي من المسرح ومن استديو مركز الابداع الفني لدي المخرج خالد جلال ومن العروض التي قدمها معه، فوجدت ممثلا يحب المهنة ومخلصا لها ويبحث لنفسه عن أسلوب وطريقة تميزه عن أي ممثل في تاريخ التمثيل المصري، وبالفعل استطاع أن يجد لنفسه مكانة دون تقليد أحد من عظماء التمثيل في تاريخ الفن المصري .

كان لي شرف المشاركة في مسرحية " الإسكافي ملكا " ممثلا، وكان حمزة مشاركا فيها، وكنت وقتها أراقب هذا الممثل وأري فنانا مهتما بالتفاصيل وبتفاصيل التفاصيل يصنع لنفسه أبعادا للشخصية التي يقدمها بعدا اجتماعيا وآخر نفسيا وثالث هو البعد الجسمي أو المادي، ولكن أهم ما يميز العيلي أنه فنان قارئ للجمهور، وأدائه يمثل النموذج الأمثل لمقولة " السهل الممتنع "، ومعروف لدي أهل المهنة أن التمثيل الذي يظهر لنا "سهلا ممتنعا" يكون ورائه فهم ووعي ومجهود وشغل كبير جدا علي الشخصية وأبعادها الثلاثة.

حمزة العيلي شاهدته في رمضان الحالي في شخصية " درويش " بمسلسل النص، ويقدم شخصية متلعثم لديه حبسة كلامية، وهي تفصيلة صعبة الأداء علي الممثل فهو إما يقدمها " كلاشيه " وبشكل نمطي، أو يبتكر فيها ويجعلها شخصية مؤثرة، وحمزة استطاع أن يقدمها باحترافية وبميزان حساس في الأداء ليضع لنفسه حروفا معينة في الكلمات يتلعثم فيها بدون افتعال، ويشكل مع أحمد أمين ثنائي رائع يفهم كل منهما الآخر، ويضيف له، وفي مشهد رائع في الحلقة الخامسة جمع النص بدرويش عند نهر النيل رقصا وغنا معا لينقلا للمشاهد متعة البهجة والفرحة والسعادة، وفي نفس الحلقة قدم العيلي مشهدا آخر يعبر فيه عن حبه لفتاة لكنها لا تبادله الشعور بالحب ويحاول أقناعها لكنها تشرح له وجهة نظرها ليثبت أنه في هذا المسلسل يقدم كل أشكال الأداء الكوميدي بشكل سلس وبدون مبالغة، والجانب الإنساني والنفسي يقدمه أيضا براشقة يجعل من يشاهده متعاطفا معه ومصدقا إحساسه، فهو لديه صدق فني فيما يقدمه .

حمزة العيلي طاقة تمثيلية وقدرة علي تجسيد أي شخصية سواء كانت شريرة أو طيبة أو كوميدية أو تراجيدية، فهو قادر على الانتقال بين التعبيرات المختلفة في مشهد واحد بسلاسة ودون افتعال أو جهد، كما أنه في كل مشاهده في مسلسل "النص" يمتلك التلوين الصوتي ليخدم به خدمة المعنى والشخصية، ولا يقع في الخطأ المدمر في التمثيل " Monotone "، وهو الأداء الصوتي ذو الطبقة الواحدة، الذي للأسف يقع فيه نجوم كبار يتصدرون بطولات الأعمال الرمضانية.

حمزة ينوع في أدائه خلال موسم رمضان من خلال مشاركته في مسلسلات أخري منها مسلسل " فهد البطل " و مسلسل " 80 باكو ".

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