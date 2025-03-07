الحذاء الذي أعجب سامويل إبن بن أفليك ثمنه خيالي

ميرنا وليد - بيروت - إصطحب الممثل الأميركي بن أفليك، إبنه سامويل إلى معرض للأحذية الرياضية الفاخرة، وحين طلب منه إبنه، البالغ من العمر 13 عاماً، شراء حذاء رياضي من ديور قيمته 6000 دولار، صرخ بن أفليك قائلاً: "هذا مبلغ كبير لشراء حذاء رياضي".
وعلق بن أفليك قائلاً إن الحذاء أعجب إبنه لأنه ثمين، لكن سامويل إعترض قائلاً إنه أعجب بالحذاء لأنه متين.
يذكر أن النجمة جينيفر غارنر وبن أفليك، قد إحتفلا بعيد ميلاد إبنهما سمويل، وأمضيا معاً أوقاتاً ممتعة في حفلة أقيمت للمناسبة. ولاحظ المتابعون الفرح على وجه بن أفليك، حين يكون مع طليقته جينيفر غارنر، وعلقوا قائلين إنها تسعده.
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