ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الصحف التركية ان الممثلة التركية نسليهان أتاغول وزوجها الممثل قادير دوغلو قد استقبلا طفلهما الاول بعد حوالي 9 سنوات من زواجهما.
الثنائي لم يعلن الخبر حتى الساعة بشكل رسمي الا ان الجمهور والصحافة كانا في حالة ترقب كبيرين لهذا الخبر المنتظر.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل الولادة ولا حتى عن حالة الام والطفل.
ومنذ تسريب الخبر تصدر اسم نسليهان قوائم العبارات الاكثر تداولا اي الترند في تركيا وبعض الدول الاخرى وتفاعل الجمهور بشكل كبير معه وتمنوا للطفل الصحة والسعادة.
كانت هذه تفاصيل خبر نسليهان أتاغول وقادير دوغلو يرحبان بمولودهما الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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