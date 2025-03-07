ميرنا وليد - بيروت - عبر الممثلة اللبنانية عايدة صبرا عن سعادتها بالأداء الذي تقدمه الممثلة اللبنانية سينتيا كرم، مشيرة إلى أن معهد الفنون يحتضن كنوز من المواهب، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وعلقت كرم قائلة :"كل الفخر والحب لـ سينتيا كرم تأخرتوا كتير لتكتشفوها.وهيدا اللي انبح صوتنا نحنا ونقول روحوا عمعهد الفنون اعملوا كاستينغ أو اسألوا عن خريجين شاطرين أو احضروا مسرح بتلاقوا كنوز مواهب شاطرين وحلوين ومعلمين ومثقفين".
وتابعت كرم :"هلأ مثلا عم يكبوا مصاري ليدربوا ملكة جمال لتدخل المجال، مسخرة".
كانت هذه تفاصيل خبر عايدة صبرا ساخرة "عم يكبوا مصاري ليدربوا ملكة جمال لتدخل المجال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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