مبلغ خيالي.. إليكم كم تقاضى أحمد العوضي مقابل الظهور في برنامج رامز جلال

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أخباراً عن المبلغ الذي تقاضاه الممثل المصري أحمد العوضي، مقابل ظهوره في برنامج مقالب الفنان المصري رامز جلال.



وبحسب الأخبار، فقد تقاضى أحمد العوضي مبلغاً وصل إلى 15 مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 300 ألف دولار، إلا أنه لم يتم نفي أو تأكيد هذه الأخبار.

وقد كشف أحمد العوضي أنه يعيش قصة حب جديدة، ويستعد للزواج.

وقال العوضي خلال حلوله ضيفاً على برنامج "الراديو بيضحك"، الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، إنه يستعد للزواج بعد شهر رمضان، إذ قال: "أعيش حاليًا قصة حب ستصل إلى مرحلة الزواج بعد شهر رمضان، أو بعد شهر ونصف الشهر".

وأضاف أنه لن يكشف عن هوية العروس في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه سيعلن عنها بعد انتهاء شهر رمضان.

وعلق العوضي خلال الحلقة، على تصريحات مقدمة برنامج رامز جلال، إذ قال: "رامز جايبني في أول حلقة من البرنامج عشان أنا أنجم ضيف عنده، والبرنامج ينجح ويجيب مشاهدات، ولو جاب حد تاني البرنامج مكنش هيجيب مشاهدات".

وأضاف أنه لم يتأثر بما قاله رامز جلال، مشيرًا إلى أنه "مش هيركز على اللي هو قاله".