شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتي.. هل يُلهمنا الواقع بجرائم لا تُحل مثلما فعلت أجاثا كريستي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوميا فى تمام الساعة 7:15 مساءً تتجه الأنظار إلى شاشة DMC حيث تعرض حلقة جديدة من مسلسل إخواتي، الذي يجمع نيللي كريم، روبي، كندة علوش، وجيهان الشماشرجي، وسط تصاعد درامي مثير، الجميع في المسلسل يحاولون إخفاء جثة "ربيع" (أحمد حاتم)، الزوج الذي تحول إلى لغز، ما يجعلنا نستحضر واحدة من أعظم كاتبات أدب الجريمة في التاريخ وهى أجاثا كريستي.

في الخامس عشر من سبتمبر عام 1890، ولدت فتاة لم تكن تعلم أنها ستصبح يومًا ملكة الروايات البوليسية، كتبت 66 رواية بوليسية، و14 مجموعة قصصية، وعددًا من المسرحيات التي صنعت تاريخًا أدبيًا لا يُنسى. منذ نشرها لأول أعمالها "لغز ستايلز الغامض" عام 1920، وقدمت من خلالها شخصية المحقق الشهير هركيول بوارو، بدأت رحلة أسطورية في عالم الجريمة والألغاز.

لكن وراء هذا النجاح الكبير، كانت هناك طقوس غريبة في الكتابة، لم يكن الإلهام يطرق باب أجاثا كريستي إلا وهي جالسة في الحمام، حيث كانت تقضي ساعات طويلة مستغرقة في عالم الجريمة والغموض.

لم تكن أجاثا ستصبح ما هي عليه لولا تشجيع والدتها، التي دفعتها للكتابة لأول مرة عندما مرضت وألزمت الفراش، أعطتها والدتها الورقة والقلم قائلة: "جربي أن تكتبي قصة"، ورغم ترددها في البداية، كانت هذه اللحظة بمثابة المفتاح الذي فتح لها أبواب الأدب والجريمة.

واليوم، وبعد مرور عقود على رحيلها في 12 يناير 1976، لا تزال أعمالها تحقق مبيعات ضخمة، حيث بيع منها أكثر من ملياري نسخة، مما جعلها تدخل موسوعة جينيس كأكثر روائية تُباع كتبها في التاريخ.

ربما لا تتشابه أحداث مسلسل إخواتي مع روايات أجاثا كريستي من حيث الزمن أو الشخصيات، لكن فكرة الجريمة الغامضة التي تدور حولها الأحداث تجعلنا نتساءل: هل يمكن أن يُلهمنا الواقع بجرائم لا تُحل، مثلما فعلت أجاثا في رواياتها؟ وهل ستكشف حلقات المسلسل سر جثة "ربيع"؟

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