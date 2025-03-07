كارن وازن برفقة هاندا أرتشيل في باريس.. وصور مميزة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي اللبنانية كارن وازن الجمهور مجموعة صور لها، برفقة الممثلة التركية هاندا أرتشيل من باريس.

وقد ظهرت النجمتان والتفاعل بينهما واضح، وبدتا وهما تستمتعان بوقتهما بشكل كبير.

وكانت أبهرت كارن وازن، أنظار متابعيها في أحدث إطلالاتها، من خلال مجموعة من الصور ومقاطع فيديو من العاصمة الفرنسية باريس، مستعرضةً جمالها وأنوثتها.

وظهرت كارن وازن وهي ترتدي سترة باللون الأسود، من دار أزياء Dior، وصل سعرها إلى 6,275 يورو، مع شورت أسود قصير وضيق، وجوارب طويلة، وإنتعلت حذاءً مكشوفاً بكعب عالٍ من Dior، وصل سعره إلى 984 يورو، وحملت بيدها حقيبة من Dior، وصل سعرها إلى 2931 يورو.



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