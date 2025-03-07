هل يشارك الرئيس السابق باراك أوباما بهذا البرنامج الشهير؟

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل والمخرج الأميركي بن ستيلر الذي يقدم مسلسل Severance أنه طلب من الرئيس السابق باراك أوباما الانضمام إلى فريق عمل البرنامج لكنه رفض وسيكون الدور من نصيب الممثل كيانو ريفز.

وخلال إستضافته في برنامج كيميل لايف قال بن ستيلر: "كنت أعرف شخصًا على تواصل مع محاميه، وشجعني على توجيه رسالة الى الرئيس السابق فقمت بذلك، وبعد يومين تقريبًا تلقيت رداً من الرئيس أوباما وجاء فيها: "مرحبًا بن، أنا من أشد المعجبين بالمسلسل. أحببت الموسم الأول، ولا يمكنني انتظار الموسم الثاني. لا أعتقد أن لدي وقت في جدولي الزمني لتحقيق ذلك".