شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل الشرنقة تصور المشاهد الأخيرة بالتزامن مع عرضه على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج محمود عبد التواب توبة تصوير مسلسل الشرنقة بطولة النجم أحمد داود، والذى يعرض على شاشة قناة watch it، حيث تصور أسرة العمل المشاهد الأخيرة من المسلسل الذى يعد من افضل الاعمال المعروضة في موسم رمضان الحالي، ومن المقرر أن يكون آخر أيام تصوير العمل يوم الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير.

يسلط مسلسل الشرنقة الضوء على قضايا التهرب الضريبي وغسيل الأموال في تجارة السلاح والمخدرات، من خلال حازم المحاسب في إحدى الشركات ويكتشف العديد من الأمور التي تقلب حياته تماماً .



مسلسل الشرنقة يعرض حصرياً على watch it، ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسرعزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

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