شكرا لقرائتكم خبر عن "فركش" تصوير مسلسل الأميرة ظل حيطة يوم الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

ينتهى أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه، للنجمة ياسمين صبرى من تصوير آخر مشاهد العمل يوم الأحد المقبل ، وذلك بالتزامن مع عرض حلقاته الأخيرة على قناة أبو ظبي، وقبل انطلاق العرض على قناة ON فى النصف الثانى من رمضان، حيث تواصل أسرة العمل تصوير المشاهد الأخيرة فى مناطق متفرقة بمدينة 6 أكتوبر

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى ، والمقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2025 قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

وقدمت ياسمين صبري فى شهر رمضان الماضى مسلسل رحيل مكوّن من 15 حلقة، وعادت به إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات، ويشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس. وتأليف محمد عبدالمعطي. وإخراج محمد عبد السلام.