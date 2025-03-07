شكرا لقرائتكم خبر عن لميس محمد تكتب: أشرف عبد الباقى.. 7 صنايع بس البخت مش ضايع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد النجم أشرف عبد الباقى واحد من ألمع نجوم دراما رمضان 2025، الذى أضاف الكثير بمجرد ظهورالبوستر الخاص بمشاركته في مسلسل قلبى ومفتاحه، مع النجمان آسر ياسين ومى عز الدين.

أشرف عبد الباقى هو نجم من نوع خاص، يتمكن من رسم تفاصيل الشخصية بمنظوروطريقة مختلفة تجعل المشاهد يتعلق بظهورها وينتظرها بفارغ الصبر، ويتركه دائما في حالة من الحماس لما سيضيفه إلى الشخصية التي سيقدمها.

وفى مسلسل قبلى ومفتاحه يقدم عبد الباقى شخصية شناوى، المحامى، شقيق النجمة سما إبراهيم، وخال النجم آسر ياسين، ومنذ أول ظهور للشخصية وهى تؤكد على وجود طبقات وحبكات لم تظهر بعد.

أشرف عبد الباقى أو "أبو البنات" كما يطلق عليه، هو واحد من النجوم الذى من الممكن ان نصفهم بـ "7 صنايع بس البخت مش ضايع"، لأنه متمكن من مفاتيحه وأدواته، وهذا ما يجعله مقنع لأبعد حدود عن ظهوره على الشاشة، يتمكن من قلب مشهد تراجيدى لا يستوعبه عقل المشاهد إلى مشهد كوميدى مقنع يغير من الحالة العامة للعمل، كما يمكنه تقديم أي نوع من الشخصيات مهما كانت صعوبتها أو تحدياتها بتمكن ماهر وسهولة ممتنعة.

بالإضافة إلى ذلك تعد علاقة النجمان آسر ياسين وأشرف عبد الباقى في مسلسل قلبى ومفتاحه واحدة من أمتع العلاقات في العمل، والتي تشعرك بالأمان منذ بدايتها.

فهي علاقة الخال شناوي " عبد الباقى" بـ ابن اخته محمد "ياسين"، علاقة مريحة، هادئة، بالرغم من الشد والجذب الذى يحدث بينهما في بعض الأحيان، إلا أنها علاقة "ستر وغطا"، بالتأكيد سنشاهد لها الكثير من التطور خلال الحلقات المقبلة من العمل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الثنائى ياسين وعبد الباقى في إطار علاقة مريحة وأمنة، فهذا ما حدث في فيلم على جنب يا أسطى الذى طرح في 2008، وحاز على إعجاب الجمهور .

ولكن في الفيلم كانت علاقتهما علاقة أشقاء، وهو ما وضعها في الكثير من القوالب والتغييرات والتحكمات.

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

تدور قصة مسلسل قلبي ومفتاحه في إطار رومانسي، ويناقش فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانحذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة، آسر ياسين ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

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