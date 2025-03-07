شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الشرنقة الحلقة 8.. علي الطيب يكشف لمريم الخشت إصابة زوجها بمرض نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل الشرنقة، لقاء بين المقدم عمر "علي الطيب" وسلمى "مريم الخشت"، حيث كشف لها أن زوجها حازم النشار "أحمد داوود" مصاب بمرض نادر يستهدف الذاكرة، يسمى اضطراب الهوية الانفصالي.

وخلال الحلقة، كشف المقدم عمر أيضا عن أن هذا المرض يجعله مصاب بانفصام بالشخصية، ويتخيل أمور و"هلاوس"، ويمكن أن يتعامل بأكثر من شخصية وكل شخصية تتعامل بطريقة ما ولها حياتها الشخصية، وربما يكون السبب في ذلك تعرضه لصدمة نفسية عنيفة.

وكانت الحلقة السابعة من مسلسل الشرنقة، المذاع عبر منصة watchit، شهدت مناقشة حادة بين حازم النشار "أحمد داود" وأحد مساعديه لتحرير دنيا "سارة أبى كنعان" من قبضة جلال العشري "رامي الطمباري".

وطرح حازم "أحمد داود" أفكار العشري "رامي الطمباري" أمام مساعده لمحاولة انقاذها بينما ينتظر الروسي "أيمن الشيوي" المنتصر من حازم والعشري لتولي قيادة تجارة المخدرات.

ورفض حازم "أحمد داود" إخبار أنور مساعده الجهة التى يقصدها بسيارته في الصباح الباكر، ليرمقه أنور بطريقة غريبة وهو يسير بسيارته منفردا بدور حراسة.

وشعر حازم "أحمد داود" بسيارة تتبعه في الطريق واتصل على أنور مساعده وأخبره برقم السيارة وسرعة معرفة صاحبها، ثم يدخل حازم أحد محلات سوبر ماركت ليفاجئ بالسيارة التي كانت تراقبه تركن أمام المول ثم يفاجئ بزوجته سلمى "مريم الخشت" تنادى عليه من الخلف وتمتلئ عيونها بالدموع.

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