شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 6.. جبروت نيكول سابا يصدم ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

عرضت قبل قليل الحلقة السادسة من مسلسل وتقابل حبيب التى تعد من الحلقات المنتظرة فى العمل، والتى كشفت عن خيانة يوسف (خالد سليم) لزوجته ليل (ياسمين عبدالعزيز) مع رقسة العسكرى (نيكول سابا) بالإضافة لعدد من الأحداث المهمة خلال الحلقة.

وشهدت الحلقة تواجد رقية العسكرى فى عزاء نهى (ندا موسى) داخل فيلا أبو العزم بتواجد جميع أفراد العائلة وبتواجد الجميع وعلى رأسهم ليل الحسيني (ياسمين عبد العزيز) التى التفتت إلى رقية بعد الجرأة الكبيرة التي قادتها إلى منزل عائلة أبو العزم في الوقت الذي تعرف أن ليل الحسيني تشك في زوجها يوسف بسببها، لتصر على تحدى ليل.

وخلال الحلقة السادسة من مسلسل وتقابل حبيب أحدث رقية العسكرى الصدمة الأكبر إلى ليل الحسينى، بعدما تواجد يوسف فى منزل رقية بعدما أن أقنع ليل أنه في طريقه لبورسعيد خلال رحلة عمل إلا أن الشك دخل قلب ليل لتراقبه حتى تصل إلى فيلا رقية وتضبط خيانة زوجها يوسف مع رقية وسط نظرات قوية من وسط صدمة من الثلاثى.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 6

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل وتقابل حبيب، انتباه ليل (ياسمين عبد العزيز) إلى وجود رقية العسكري (نيكول سابا) بصحبة كاريمان (إنجى كيوان) خلال عزاء عائلة أبو العزم، وكذلك وقوف زوجها يوسف معهما بعد انتهاء العزاء، وتسأل يوسف عن سبب تواجد كاريمان التي كانت قد قدمت حفل الشركة، مع رقية ليخبرها أنه يتوقع أنهما أقارب.

بعد مرور أسبوع من العزاء يقرر يوسف التحدث مع ليل في أمر اكتشاف كذبه عليها، ولكنها لا تريد سماع شيء ولكنه يصر على الحديث وبخبرها بالكذب أنه رفض إخبارها بوفاة صديقه عادل وكان يريد الانتهاء من كافة الأمور وبعد ذلك يخبرها، لتطلب من القسم على المصحف ويوافق يوسف ويقسم كذا بأنه لم يخونها وأن ما يقوله لها هو الحقيقة.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، علىعلى قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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