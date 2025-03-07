شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر 2 الحلقة 6.. اختطاف شروق زوجه جودر من شومان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختطف شومان " أحمد كشك" خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جودر 2, والذى يُعرض ضمن الموسم الرمضاني على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية، شروق " جيهان الشماشرجى" زوجه جودر " ياسر جلال " و أخذها إلى الكهف وقال لها " أهو جبتك عندى و رينى جودر هيعمل ايه".

لتنفعل عليه و تأكد أن جودر سوف يأتى لها و يأخذ حقها، لتقع على الأرض و يأتى لها الطلق للولاده وتظل تصرخ ويقف أشقاء جودر يتابعون ماذا حدث لها فى صمت و لا يتدخلون لحمايتها لانهم من رجاله شومان.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.





قصة مسلسل جودر 2ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.أبطال مسلسل جودر 2مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025