فهد البطل الحلقة 6.. حبيب كارولين عزمى يتركها بعد معرفة ظروفها

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 6 من مسلسل فهد البطل، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، موقف صعب لشقيقة فهد (كارولين عزمي ) بعدما أخبرت حبيبها الذي رغب الارتباط بها ان اخوها كان مسجون وانها تربت فى اصلاحية ليتركها فوراً.

استمرّت الحلقة 6 فى إثارتها بعدما شهدت توبيخ توفيق التمساح لأبنته اسيا بعدما بدر منها فى حفل عيد ميلادها وتجاهلها لعمر نجل غلاب الذي يود تزويجها منه.

اسيا رفضت فكرة الزواج من عمر وهو ما دفع محمود البزاوي للصراخ فى وجهها مؤكدا انه أعطي كلمة لغلاب.

شهدت الحلقة ال6 من مسلسل فهد البطل توقيع العوضى على شيكات وصل أمانة طلبها منه حمزة العيلي (نادر توفيق التمساح ).

وذلك مقابل العمل معه واستلام سيارة يقودها ثم أخبره بمهمة طلبها منه ممثلة فى اكتشافه لسر سيارتهم المحترقة بممنوعات .

أيضا وقع الفنان أحمد العوضى خلال احداث مسلسل فهد البطل فى حب ميرنا نور الدين (كناريا ) واخبرها انها سيقابلها لتستجيب لذلك .

الحلقة استمرّت حتي أخبر فهد شقيقته أنه دخل قصة حب جديدة وهو ما ظهر عليه بشكل كبير .

كانت بدأت الحلقة ال6 من مسلسل فهد البطل بخداع كارولين عزمي شقيقة فهد له بعدما ردت على سؤاله بشأن سبب رائحة الخمر فى ملابسها بقولها أنها رائحة برفان أهدته إياها زبونة فى المحل التي تعمل فيها.

وهو ما بدا على فهد تصديقه بعدما استمع لتلك الكلمات منها وطلب منها أن تتركه بمفرده .

يعرض، مسلسل فهد البطل الحلقة 6 بطولة النجم أحمد العوضي، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قتاة ON و ON دراما وقناة الحياة، ومنصة Watch it الرقمية.

مواعيد العرض والإعادةيعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويعرض على قناة الحياة يعرض مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل فهد البطلمسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين. أبطال مسلسل فهد البطلوتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

