شكرا لقرائتكم خبر عن أشغال شقة جدا الحلقة 7.. آية سماحة تنشر صورا من كواليس المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الفنانة آية سماحة كضيفة شرف خلال الحلقة السابعة من مسلسل أشغال شقة جداً، بشخصية خادمة جديدة فى منزل حمدى (هشام ماجد) وياسمين (أسماء جلال)، وحرصت آية سماحة على نشر صور من كواليس مشاركتها فى العمل على حسابها بموقع إنستجرام وعلقت موجهة رسالتها لأبطال العمل: "تسلم إيدكم ودايما عامر".

وظهرت آية سماحة كخادمة جديدة تدعى سماح في منزل الدكتور حمدي وزوجته ياسمين، وذلك بعد ما تخلصوا من الخادمة السابقة (دنيا ماهر)، وكشفت الأحداث عن هوس سماح بالدجل والشعوذة وزيارة العرافين والاعتقاد في قراءة الفنجان.

وخلال مسلسل أشغال شقة جداً الحلقة 7 أقدمت سماح (آية سماحة) على منح أطفال دكتور حمدي وزوجته ياسمين، حجابا لحفظهم من العين، إلا أن حمدي ينزعج من هذا التصرف ويطالبها بعدم تكرار ذلك الأمر مرة ثانية.

يذكر أن أسماء جلال تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "الكابتن" الذي تقدم بطولته بمشاركة أكرم حسني، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا وخالد كمال وإسماعيل فرغلي وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكري.

وتدور أحداث مسلسل الكابتن حول حسام عز الدين كابتن طيار، والذي يرتكب خطأ غير مقصود في احدى رحلاته الجوية، يؤدي لسقوط الطائرة، ويكون هو الناجي الوحيد من الحادث، لكن يفاجأ بعدها بظهور أرواح بعض الركاب ويطلبون منه مساعدتهم على إتمام بعض المهام التي لم يتمكنوا من إنجازها قبل وفاتهم، ويُشكلون عليه ضغطًا كبيرًا حتى يقوم بتنفيذها.



آية سماحة مع أسماء جلال فى مسلسل أشغال شقة جدا الحلقة 7



آية سماحة فى مسلسل أشغال شقة جدا الحلقة 7



آية سماحة فى مسلسل أشغال شقة جدا الحلقة 7



آية سماحة فى مسلسل أشغال شقة جدا الحلقة 7



آية سماحة فى مسلسل أشغال شقة جدا الحلقة 7



آية سماحة فى مسلسل أشغال شقة جدا الحلقة 7