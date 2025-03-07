شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: دنيا سامي.. صاحبة بصمة خاصة في الكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الفنانة دنيا سامي في مسلسل " النص " شخصية " عيشة " زوجة عبد العزيز النص باحترافية وخفة ظل، وبدون أي افتعال أو استظراف، وتستخدم في تشخيص الدور كل أدوات الممثل من لغة جسد وأداء صوتي متنوع ومتلون، فهي رسمت لشخصيتها شكلا خارجيا وآخر داخليا، وتبتعد تمام في تقديمها لشخصية زوجة النص عن المبالغة بل أنها تقتصد جدا في التعبير الحركي في مقابل التعبير بالعواطف والمشاعر الداخلية، والشخصية التي تقدمها تجمع فيها ما بين الكوميديا والجدية أحيانا كزوجة تخاف علي زوجها، ولها لحظات معينة فيما يخص حرمانها من الإنجاب تقدم لنا فيها الجانب الإنساني للزوجة التي تخشي علي زوجها من الزواج بغيرها وتعبر له عن ذلك بعدة طرق .

دنيا سامي من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج ، وأنا شخصيا شاهدت لها مسرحية في المعهد قامت فيها بدور البطولة، وهي مسرحية " خلي بالك " معالجة موسيقية لمسرحية " أنت حر " للكاتب الكبير لينين الرملي وإخراج محمود عبد الرازق، وتوقعت وقتها لهذه الفنانة أن تكون من الكوميديانات الجدد في الدراما المصرية، وبالفعل تحققت نبوءتي وشاهدتها فيما بعد في فيلم " وش في وش " بدور " الشغالة شيماء "، لتكون في هذا الفيلم صانعة الضحك بسلاسة وتلقائية محسوبة .



دنيا سامي

دنيا سامي نموذج أيضا للفنانة المتنوعة فهي تظهر في مسلسل آخر في دراما رمضان 2025 هو مسلسل " 80 باكو "وتقدم لنا شخصية "فاتن"، التي تعمل كوافيرة، وتقدم لنا هنا الكوميديا والشر معا في نفس الوقت، وتعبر بسلاسة ورشاقة في الأداء عن المشاعر الداخلية والصعبة والمعقدة في كل شخصية تقدمها ولكن بدون مبالغة، فدنيا سامي من وجهة نظري هي ممثلة صاحبة بصمة خاصة، وتضيف لأي دور تقدمه الأبعاد الثلاثة التي يكون بها الممثل " بروفايل " الشخصية التي يقدمها وهي أيضا تقدم في أي دور تقدمه أبعد من المتوقع والمألوف، وتبتكر مفردات للشخصية تظهر في الإيماءات التي تقدمها ولغة الجسد، فهي فنانة لها لمستها المبدعة في كل أدوارها سواء في الدراما التليفزيونية او السينمائية وعلي المسرح كما شاهدتها لها طلة وكاريزما .

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