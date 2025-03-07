شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الشرنقة الحلقة 8.. صدمة أحمد داوود بعدما رأى زوجته في المتجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل الشرنقة، صدمة حازم النشار أو إيساف "أحمد داوود" بعد رؤيته لزوجته سلمى "مريم الخشت" في أحد المتاجر، بعد أن ظلت تراقبه بسيارتها.

وطلب حازم من مساعده أنور "محمد عبده"، أن يعرف من يراقبه، بعد أن ظلت سيارتها تسير خلفه طوال الطريق وأعطاه رقم السيارة لمعرفة هوية صاحبها.

وكانت الحلقة السابعة من مسلسل الشرنقة، المذاع عبر منصة watchit، شهدت مناقشة حادة بين حازم النشار "أحمد داود" وأحد مساعديه لتحرير دنيا "سارة أبى كنعان" من قبضة جلال العشري "رامي الطمباري".

وطرح حازم "أحمد داود" أفكار العشري "رامي الطمباري" أمام مساعده لمحاولة انقاذها بينما ينتظر الروسي "أيمن الشيوي" المنتصر من حازم والعشري لتولي قيادة تجارة المخدرات.

ورفض حازم "أحمد داود" إخبار أنور مساعده الجهة التى يقصدها بسيارته في الصباح الباكر، ليرمقه أنور بطريقة غريبة وهو يسير بسيارته منفردا بدور حراسة.

وشعر حازم "أحمد داود" بسيارة تتبعه في الطريق واتصل على أنور مساعده وأخبره برقم السيارة وسرعة معرفة صاحبها، ثم يدخل حازم أحد محلات سوبر ماركت ليفاجئ بالسيارة التي كانت تراقبه تركن أمام المول ثم يفاجئ بزوجته سلمى "مريم الخشت" تنادى عليه من الخلف وتمتلئ عيونها بالدموع.

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