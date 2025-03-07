شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف وفتحى عبد الوهاب وحسام صالح ونجوم الفن فى عزاء والد دينا كُريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر كل من النجوم عمرو يوسف وفتحي عبد الوهاب ودنيا عبد العزيز ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمد سعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنتجان جمال العدل وريمون مقار، عزاء الخبير الاقتصادى محسن كُريم والد المنتجة دينا كُريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما حضر عمرو الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامية سالى عبد السلام والكاتب الصحفى يسرى الفخراني والفنان محمد العمروسى، والمنتج إبراهيم حمودة والفنان إسلام حافظ والفنان عصام عمر والمنتج محمد السبكي والفنان إيهاب فهمى، والفنان عماد صفوت والفنانة بسمة والكاتب أيمن سلامة والمخرجان محمد بكير وشادى علي، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنتج حمدى بدر، والمنتجة مها سليم، والكاتب تامر حبيب، والمنتج محمد حفظى.

وكان قد توفى يوم الثلاثاء، الماضى الخبير الاقتصادى محسن كُريم والد المنتجة دينا كريم، رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جنازة الراحل من مسجد مصطفى محمود فى الدقى.

وكانت دينا كُريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد تحدثت منذ أيام عن موسم رمضان 2025 وقالت إن الدراما الرمضانية فى هذا الموسم الرمضانى للشركة المتحدة تشهد تنوعا كبيرا وفيها تركيبات مختلفة، كمسلسل "ولاد الشمس".

وأضافت دينا كُريم، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، على قناة on، أن كل عام بنشوف اللى بيحبه الناس وبناء عليه بنختار العمل اللى بيحبه للسنة اللى بعدها.

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.





لمهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365



محمد الصاوى



محمد علاء جاميكا



محمد علاء يقدم التعازي لدينا كريم



نشوى جاد الحق، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT



احمد السبكى



الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 يقدم التعازى لدينا كريم



الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365



المنتجة دينا كريم



خالد زكى



شيري عادل



عمرو الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والإعلامى خالد ابو بكر



عمرو يوسف ومحمود حجازى



عمرو يوسف



فتحي عبد الوهاب وجمال العدل وهاني سرحان وعماد صفوت