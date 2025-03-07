شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل الحلقة 6.. أحمد العوضى يقع فى حب ميرنا نور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الفنان أحمد العوضى خلال أحداث مسلسل فهد البطل فى حب ميرنا نور الدين (كناريا)، وأخبرها أنه سيقابلها، لتستجيب لذلك. الحلقة استمرّت حتى أخبر فهد شقيقته أنه دخل قصة حب جديدة وهو ما ظهر عليه بشكل كبير.

وكانت الحلقة السادسة من مسلسل فهد البطل بدأت بخداع كارولين عزمي شقيقة فهد له بعدما ردت على سؤاله بشأن سبب رائحة الخمر فى ملابسها بقولها إنها رائحة برفان أهدته إياها زبونة فى المحل التي تعمل فيها، وهو ما بدا على فهد تصديقه بعدما استمع لتلك الكلمات منها وطلب منها أن تتركه بمفرده.

يعرض مسلسل فهد البطل الحلقة 6 بطولة النجم أحمد العوضي، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قتاة ON و ON دراما وقناة الحياة، ومنصة Watch it الرقمية.

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويعرض على قناة الحياة يعرض مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

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