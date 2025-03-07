شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكابتن الحلقة 7.. أكرم حسنى وأحمد عبد الوهاب يستعينان بخالد كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعد كريم (أحمد عبد الوهاب) صديقه حسام (أكرم حسني) في البحث عن عريس ليتزوج خطيبة عاطف (أحمد الرافعي) وهو الروح الثانية الذي يريدان أن يتخلصا منها، فـ يستعينان بصديقهما تامر (خالد كمال) ليخطبها، وذلك خلال الحلقة 7 من مسلسل الكابتن.

مسلسل الكابتن يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي. ويقوم فيه أحمد عبد الوهاب بدور كريم صديق حسام (أكرم حسني) الذي سيساعده في تحقيق رغبات الأرواح.

يذكر أن أحمد عبد الوهاب قد شارك في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين بدور يحى، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، سامي الشيخ، أحمد عيد، سامي الشيخ وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

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أحمد عبد الوهاب وأكرم حسني