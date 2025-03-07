شكرا لقرائتكم خبر عن قلبى ومفتاحه الحلقة 6.. مى عز الدين تخبر أسر ياسين بخوفها أن تقع فى حبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 6 ذهاب ميار (مي عز الدين) لمقابلة محمد عزت (اسر ياسين)، بعد حديثهما في منزل أسعد (دياب)، وتخبره أنها خافت عليه، وخافت ان تحكي له ما يحدث معها حتى لا تحبه، مشيرة له أنها مطلقة من أسعد، ولكنه شخصية صعبة وتخاف علي ابنها منه.

بينما يخبرها محمد أنه كان يبحث عنها، وفي تلك الأثناء ذهب مع خاله إلى معرض أسعد، وهناك تعرف عليه وبدأ العمل معه، لتعتذر له عما بدر منها تجاهه، ليوعدها أنه سوف يتصرف كما طالبها بضرورة عدم اختفائها عنه مجددا، وأن تظل متاحه، وأنه سوق يترك العمل لدى أسعد ويحاول مساعدتها.

مواعيد عرض مسلسل قلبي ومفتاحه

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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