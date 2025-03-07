شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكابتن الحلقة 7.. عاطف المغفل يعجب برانيا وترفض زواج الصالونات والان مع تفاصيل الخبر

يقدم كريم رشوة لكل مرتادى القهوة الموجودة بالقرب من بيت رانيا الشمال لإنجاح الخطة وإقناع عاطف المغفل بأن رانيا شريفة وعفيفة في الحلقة السابعة من مسلسل الكابتن.

ويقنع عاطف أنه "بيتحب من أول نظرة"، وبينما يعجب عاطف المغفل برانيا الشمال إلا أنها ترفض الارتباط بهذه الطريقة .



بينما تضغط والدة سما على حسام عز الدين فيصطر إلى تحديد موعد كتب كتابه الأسبوع المقبل.

وتشهد الحلقة السادسة من مسلسل الكابتن نجاح حسام عز الدين " أكرم حسنى في تحقيق أول طلب للأرواح بمساعدة بانى وينتقل إلى تحقيق مهمته الثانية والتي تعد شبه مستحيلة .

يواصل حسام عز الدين مسلسل في الحلقة السادسة من مسلسل الكابتن إرهاق لاعبى الفريق بالرقص والسهر .

ويطلب من سواريز الذهاب إلى مرور فيصل لاستخراج رخصة، ثم يطلب من كابانى السفر الى النوبة بصحبة والدته وأن يقبل يدها هناك ويعود، ثم يخرب التمرين الأخير قبل المباراة الفاصلة .

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