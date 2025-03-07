شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 6.. مي عز الدين توعد آسر ياسين إخباره الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد (آسر ياسين) مع ميار (مي عز الدين)، خلال أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 6 عن ضرورة أن يفهم تفاصيل مع حدث معهما، وزواجهما وطلاقهما السريع، لتوعده أن تقابله وتفهمه كل ذلك، ولكن في وقت تالٍ، بسبب تواجدهما في منزل طلقها أسعد (دياب)، وبالفعل يلبى طلبها ويصمت حتى يتقابلا.

وكانت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 6 شهدت الاحتفال بكتب كتاب شناوي (أشرف عبد الباقي)، ومهجة (عايدة رياض)، وسط فرحتها الشديدة، وغضبه بسبب ما حدث مع نصر (محمود عزب)، خاصة أنه هو الشخص الحقيقي الذي يحبها، وذلك على أنغام أغنية "مبروك يا حياة قلبي مبروك لرامي عياش".

وشهد على زواجهما كل من محمد (آسر ياسين)، وإسماعيل (أحمد خالد صالح)، وبعد كتب الكتاب تقوم مهجة بمفاجأة شناوي بشرائها الدبل الخاصة بالزواج بدلا عنه، وتخبره أنها هي الأخرى تحبه.

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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