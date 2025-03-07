شكرا لقرائتكم خبر عن بيت شافعات غير.. غادة عبد الرازق تشوق الجمهور ببرومو مسلسل شباب امرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع مسلسل شباب امرأة الذى سيعرض بـ دراما رمضان 2025، ضمن مسلسلات النصف الثانى، ريل جديد على موقع الفيديوهات إنستجرام، وظهرت بطلة العمل النجمة غادة عبد الرازق وهى تؤكد فى الفيديو أن "بيت شافعات غير".

يذكر أن مسلسل شباب امرأة سيعرض على قناة ON، وكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه أحمد حسن وتنتجه شركة فينومينا ويشارك فى بطولته محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.



وتلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امرأة دور شفاعات التى جسدتها تحية كاريوكا فى الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

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