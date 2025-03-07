شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 6.. ريهام حجاج تستنج أن حساب أثينا الغامض هو فلتر للبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت نادين "ريهام حجاج" خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل أثينا الذى يعرض على قناة الحياة، من أدهم "نبيل عيسى" أن يفهم وجه نظرها وتحليل لحساب أثينا الغامض.

وقالت نادين: "مشروع أثينا عمله محمود قبل ما ينتحر فلتر يفلتر مشاريع التخرج نفترض مختل عقلى أو مجنون طور المشروع وبدل ما يفلتر مشاريع التخرج يفلتر الأشخاص الموضوع أكبر أنه بيهدد شوية عيال هو تستحق إنك تكون مش موجود شخصيات كلها مهزومة استهدفها من طلاب الجامعة، لذلك أثينا فلتر للبنى آدمين".

وآدم بعد وفاته يكون الضحية رقم 3 لحساب أثينا الغامض بعد محاولة مى "جنا الأشقر" الانتحار، وقبلها صديقهم محمود العشرى "شريف حافظ" الانتحار هو أيضا.

ويعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء على قناة الحياة.

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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